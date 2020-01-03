Son dakika: 2019 enflasyonu açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Aralık 2019’da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.
BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GELDİ
TÜFE’de beklenti aylık yüzde 0,5; yıllık yüzde 11.5 idi.
Yİ-ÜFE YÜZDE 0,69 ARTTI
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise, aylık yüzde 0,69 artarken, yıllık yüzde 7,36 olarak gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %3,16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, %13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aylık en yüksek azalış %1,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup %0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %0,57 ile ulaştırma, %0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aralık 2019’da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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