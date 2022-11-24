ARA
Bist 100
5186,82
3,63%
Bist 100
Dolar/TL
18,6441
0,0039%
Dolar/TL
Euro/TL
19,693
0,2957%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0563
0,2729%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1072,88
-0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Polyester iplik ithalatına damping önlemi

24 Kasım 2022 | 09:53
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:14
0
Polyester iplik ithalatına damping önlemi
Güney Kore ve Vietnam menşeli polyesterlerden iplik ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Güney Kore ve Vietnam menşeli "diğerleri, polyesterlerden" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucu alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayıyla söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Güney Kore'den yapılan polyesterlerden iplik ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 8 ila 14,45'i aralığında, Vietnam'dan yapılan ithalatta ise tüm üretici ve ithalatçılar için CIF bedelinin yüzde 37,54'ü oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1072,88 -0,4%
  • ALTIN ONS 1789,85 -0,4%
  • BIST 100 5186,82 3,63%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6441 0,0039%
  • EURO/TURK LIRASI 19,693 0,2957%
  • EURO/USD 1,0563 0,2729%
  • INGILIZ STERLINI 1,2287 0,24149%
  • JAPON YENI 137,18 0,415%
  • KANADA DOLARI 1,36591 0,08426%
  • RUS RUBLESI 62,8 -0,9464%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL