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  • Prof. Dr. Bektaş sabah yaşanan deprem sonrası uyardı: Faylar geriliyor, tehlike arttı

Prof. Dr. Bektaş sabah yaşanan deprem sonrası uyardı: Faylar geriliyor, tehlike arttı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından uyardı. Bektaş, Ege'de deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti.

08 Mart 2024 | 10:46
Prof. Dr. Bektaş sabah yaşanan deprem sonrası uyardı: Faylar geriliyor, tehlike arttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmaris açıklarındaki depremin ardından jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından Ege'deki deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti.

"Ege'de deprem tehlikesi dünden daha fazla" ifadelerini kullanan Bektaş, şunları kaydetti:

"Büyük gerilmelerin kaynağı olan Girit-Rodos dalma-batma zonunun son bir yıl boyunca kuzeye aktardığı stres Muğla ve çevresindeki fayları sürekli gererek Batı Anadolu deprem kümesînin dahada büyümesine zorluyor."

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