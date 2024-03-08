4,4 MUĞLA DEPREMİ

Egede deprem tehlikesi dünden daha fazla !

Neden ?

Büyük gerilmelerin kaynağı olan Girit-Rodos dalma-batma zonunun son bir yıl boyunca kuzeye aktardığı stres Muğla ve çevresindeki fayları sürekli gererek BATI ANADOLU DEPREM KÜMESÎNİN dahada büyümesine zorluyor. pic.twitter.com/8FCWl38wws