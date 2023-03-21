PTT Kargo çalışma saatleri 2023: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTT, 2018 yılından beri kargo faaliyetlerini yürütüyor. PTT Kargo diğer kargolar gibi belli günlerde ve saatlerde hizmet vermektedir. Bu içeriğimizde PTT Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz...

PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30’a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT Kargo hafta sonu açık mı?

Hafta içinin yoğunluğundan vakit bulamayanlar genellikle kargo işlemlerini hafta sonlarına bırakmaktadır. PTT Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü belirli şubelerde hizmet sağlamaktadır.

Pazar günleri ise şubeler tamamen kapalıdır. Cumartesi günü hizmet veren PTT Kargo şubeleri 08.30’da mesaiye başlayıp 13.30’da sonlandırmaktadır. Yani cumartesi günleri yarım günlük bir hizmet söz konusudur.

Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00’a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00’ye kadar devam etmektedir.

PTT Kargo resmi tatillerde açık mı?

PTT resmi tatillerde ve belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları hizmet vermemektedir.

PTT Kargo Özel Hizmetler

a) Ödeme Şartlı

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere "Ödeme şartlı özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Ödeme şartlı gönderi" denir.

b) PTT İş Yerinde Teslim

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece "PTT iş yerinde teslim" ibaresi ile varış PTT iş yeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine, gönderilerin PTT iş yerinde teslim edilmesine "PTT iş yerinde teslim" özel hizmeti denir.

c) Ücreti Alıcıdan Tahsil

Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin, yollama ücreti ile varsa özel hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine "Ücreti Alıcıdan Tahsil" özel hizmeti denir.

Bu hizmet APS Kurye Taathütlü gönderileri için istenebilir, ancak ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.



d) Alma Haberli

Gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine "Alma Haber Özel Hizmeti" denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderilere ise "Alma Haberli Gönderi" denir.

e) Değer Konulmuş / Sigortalı

Gönderici tarafından kapsamının gerçek değeri esas alınarak beyan edilerek postaya verilmek istenen, posta kargoları ile kargo gönderileri, özel ambalaj veya kapama usulüyle kabul edilebilir. Kaybı, çalınması veya hasara uğraması halinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat ödenebilen bu şekildeki gönderiye "Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetli" gönderi denir.

f) Kontrollü Teslim

Gönderici talebine istinaden teslim esnasında gönderi kapsamının alıcı tarafından kontrol edilerek teslim alınması hizmetine "Kontrollü Teslim" özel hizmeti denir.

g) Gidiş Dönüş

Kayıtlı yurt içi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk kabulde alınarak, dönüşte ücretsiz olarak kabul edilmesine "Gidiş dönüş ücretli özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Gidiş dönüş ücretli gönderi" denir.

h) Alıcının Kendisine Teslim

Gönderinin alıcının kendisine teslim edilecek kaydı ile kabul edilerek, alıcının bizzat kendisine imza karşılığı teslimine "Alıcının Kendisine Verilecek Özel Hizmeti" denir.

ı) Telefonla Bilgilendirme

Gönderinin teslim ya da teslim edilememe bilgilerinin, göndericinin talebi halinde sabit veya cep (GSM) telefonuna iletilmesine "Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti" denir.

i) Adresten Alma

Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine "Adresten Alım Özel Hizmeti" denir.



