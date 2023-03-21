ARA
Bist 100
4912,27
-1,27%
Bist 100
Dolar/TL
19,0258
0,0815%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5066
0,5921%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0778
0,5204%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1200,79
-0,71%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • PTT Kargo çalışma saatleri 2023: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT Kargo çalışma saatleri 2023: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT Kargo diğer kargolar gibi belli günlerde ve saatlerde hizmet vermektedir. PTT kargo ile kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler "PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?, PTT Kargo hafta sonları açık mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 PTT Kargo çalışma saatleri...

21 Mart 2023 | 13:42
Son Güncellenme: 21 Mart 2023 | 13:47
0
PTT Kargo çalışma saatleri 2023: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTT, 2018 yılından beri kargo faaliyetlerini yürütüyor. PTT Kargo diğer kargolar gibi belli günlerde ve saatlerde hizmet vermektedir. Bu içeriğimizde PTT Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz...

PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30’a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT Kargo hafta sonu açık mı?

Hafta içinin yoğunluğundan vakit bulamayanlar genellikle kargo işlemlerini hafta sonlarına bırakmaktadır. PTT Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü belirli şubelerde hizmet sağlamaktadır.

Pazar günleri ise şubeler tamamen kapalıdır. Cumartesi günü hizmet veren PTT Kargo şubeleri 08.30’da mesaiye başlayıp 13.30’da sonlandırmaktadır. Yani cumartesi günleri yarım günlük bir hizmet söz konusudur.

Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00’a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00’ye kadar devam etmektedir.

PTT Kargo resmi tatillerde açık mı?

PTT resmi tatillerde ve belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları hizmet vermemektedir.

PTT Kargo Özel Hizmetler

a) Ödeme Şartlı

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere "Ödeme şartlı özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Ödeme şartlı gönderi" denir.

b) PTT İş Yerinde Teslim

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece "PTT iş yerinde teslim" ibaresi ile varış PTT iş yeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine, gönderilerin PTT iş yerinde teslim edilmesine "PTT iş yerinde teslim" özel hizmeti denir.

c) Ücreti Alıcıdan Tahsil

Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin, yollama ücreti ile varsa özel hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine "Ücreti Alıcıdan Tahsil" özel hizmeti denir.

Bu hizmet APS Kurye Taathütlü gönderileri için istenebilir, ancak ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.
 

d) Alma Haberli

Gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine "Alma Haber Özel Hizmeti" denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderilere ise "Alma Haberli Gönderi" denir.

e) Değer Konulmuş / Sigortalı

Gönderici tarafından kapsamının gerçek değeri esas alınarak beyan edilerek postaya verilmek istenen, posta kargoları ile kargo gönderileri, özel ambalaj veya kapama usulüyle kabul edilebilir. Kaybı, çalınması veya hasara uğraması halinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat ödenebilen bu şekildeki gönderiye "Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetli" gönderi denir.

f) Kontrollü Teslim

Gönderici talebine istinaden teslim esnasında gönderi kapsamının alıcı tarafından kontrol edilerek teslim alınması hizmetine "Kontrollü Teslim" özel hizmeti denir.

g) Gidiş Dönüş

Kayıtlı yurt içi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk kabulde alınarak, dönüşte ücretsiz olarak kabul edilmesine "Gidiş dönüş ücretli özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Gidiş dönüş ücretli gönderi" denir.

h) Alıcının Kendisine Teslim

Gönderinin alıcının kendisine teslim edilecek kaydı ile kabul edilerek, alıcının bizzat kendisine imza karşılığı teslimine "Alıcının Kendisine Verilecek Özel Hizmeti" denir.

ı) Telefonla Bilgilendirme

Gönderinin teslim ya da teslim edilememe bilgilerinin, göndericinin talebi halinde sabit veya cep (GSM) telefonuna iletilmesine "Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti" denir.

i) Adresten Alma

Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine "Adresten Alım Özel Hizmeti" denir.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1200,79 -0,71%
  • ALTIN ONS 1963,06 -0,81%
  • BIST 100 4912,27 -1,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0258 0,0815%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5066 0,5921%
  • EURO/USD 1,0778 0,5204%
  • INGILIZ STERLINI 1,22504 -0,21667%
  • JAPON YENI 132,353 0,785%
  • KANADA DOLARI 1,36674 0,00622%
  • RUS RUBLESI 76,814 0,2467%
Günün En Çok Okunanları
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Ramazan pidesine yüzde 60 zam
GERİ
İLERİ
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL