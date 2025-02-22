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Ramazan alışverişi yapacaklar dikkat! TESK uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında merdiven altı ürün üretiminin arttığına dikkati çekerek, alışverişin güvenilir esnaftan yapılması gerektiğini bildirdi.

22 Şubat 2025 | 10:30
Ramazan alışverişi yapacaklar dikkat! TESK uyardı

Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "merdiven altı" tabir edilen gerekli koşullar oluşturulmadan çalışan iş yerlerinde üretilen ürünlere karşı vatandaşları uyardı.

Bu tür yerlerde üretimin ramazan ayında oldukça arttığını vurgulayan Palandöken, "Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu. Bu yüzden ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alışverişlerde en önemli kurallardan biri de daha önce deneyimleyip güvendiğiniz markalara bağlı kalmaktır. Bazı üreticiler, tamamen ticari kazanç amacıyla, sağlıksız üretim yaparak bunu 'doğal' adı altında pazarlayabiliyor. Bildiğiniz ve güvendiğiniz esnaftan alışveriş yapılmalıdır." AA

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