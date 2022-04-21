Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan’da başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaşıldıkça bayram tatili ile ilgili aramalar hız kazandı. Bayram tatili için plan yapmak isteyen kişiler “Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?” sorularına yanıt arıyor…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 1 Mayısta bayram arifesi idrak edilecek ve ardından bayram tatili başlamış olacak. Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet’in 2022 dini günler takvimine göre bayramın birinci günü 2 Mayıs. Bayram tatilinin 9 gün olması Perşembe ve Cuma günlerinin de birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatili hafta sonu günleriyle birleştiğinde toplam 5 gün görünüyor.