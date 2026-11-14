Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, şu an ABD havalimanlarına doğru seyir halinde olan 3 bin 100 uçak havada bulunuyor. Platformdan yapılan açıklamada, mevcut durumda hiçbir ek uçağın kalkış yapmasına izin verilmediği vurgulandı.

FAA ise ülkeye gelen uluslararası uçuşların "duruma göre ayrı ayrı" yönetileceğini bildirdi.

Şu an için tam olarak kaç uçağın etkilendiği ve seferlerin ne zaman normale döneceği belirsizliğini korurken, krizin kaynağına yönelik teknik incelemeler tüm hızıyla sürüyor.