Gelen son dakika haberine göre ABD'de 7 bin uçuş ertelendiği gelen ilk bilgiler arasında. Ayrıca uçuş takip platformlarına bakıldığında şuan havada 3 bin civarında uçağın beklemede olduğu görülüyor. Dış basında yer alan siber saldırı iddiaları ise ABD kaynakları tarafından yalanlandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşların durdurulması kararı aldı.
SON BİLGİLER:
- Ülkede radar ve telsiz frekans kesintisi yaşandığı açıklandı.
- İç Güvenlik Bakanı: 'Saldırı olduğuna inanmak için bir sebep yok, sorunu çözmek biraz zaman alacak'
- İniş ve kalkışlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
ABD HAVA TRAFİĞİ SON DURUM
01:07 ABD Ulaştırma Bakanı'ndan son durum açıklaması
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Duffy, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.
FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını belirten Duffy, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.
01:15 Havada 3 binden fazla uçak var
Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, şu an ABD havalimanlarına doğru seyir halinde olan 3 bin 100 uçak havada bulunuyor. Platformdan yapılan açıklamada, mevcut durumda hiçbir ek uçağın kalkış yapmasına izin verilmediği vurgulandı.
FAA ise ülkeye gelen uluslararası uçuşların "duruma göre ayrı ayrı" yönetileceğini bildirdi.
Şu an için tam olarak kaç uçağın etkilendiği ve seferlerin ne zaman normale döneceği belirsizliğini korurken, krizin kaynağına yönelik teknik incelemeler tüm hızıyla sürüyor.
01:40 "Başka bir 11 Eylül değil"
İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FAA genelinde bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığını ve uçuşları tedbir amaçlı olarak durdurduklarını söyledi.
Şu anda havada olan ve iniş yapacak uçakların durumunun kontrol altında olduğunu dile getiren Mullin, uçakların öncelik sırasına göre ineceğini anlattı.
Mullin, "Şu an itibarıyla bunun bize yönelik kötü niyetli bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok, durum yalnızca bir telekomünikasyon kesintisinden ibaret." dedi.
İç Güvenlik Bakanı Mullin, olayın Amerikan halkı için bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını veya başka bir "11 Eylül" olmadığını kaydetti.
02:00 ABD'li hava yolu şirketlerinin açıklamaları
ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, FAA'nin ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin gerekli adımların atıldığı belirtildi.
Açıklamada, halihazırda havada olan United Airlines uçuşlarının devam edeceği, FAA'nin uçuşları durdurma kararı yürürlükte olduğu sürece yeni iç hat uçuşlarının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.
American Airlines'dan yapılan açıklamada da halihazırda havada olan uçakların varış noktalarına doğru uçuşlarına devam edebileceği bildirildi.
Açıklamada, FAA'nin ülke genelindeki uçuşların kalkışlarını durdurma kararının ne kadar süreceğine bağlı olarak günün geri kalanında uçuş programında aksamalar yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, Türkiye saatiyle 01.45 itibarıyla ülke genelinde 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edildi.