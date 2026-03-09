ARA
  • Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün tatil olacak?

Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken, vatandaşlar bayram hazırlıkları ve tatil planları için takvime kilitlenmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre merak edilen tarihler netleşti. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün tatil olacak?

2026 yılı Ramazan Bayramı tatili, özellikle öğrencileri ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren benzersiz bir takvimle geliyor. Bugün 9 Mart 2026 ve bayrama artık 10 günden az bir süre kalmışken, tatilin süresiyle ilgili tablo netleşmiş durumda.

1 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre, ikinci dönem ara tatili ile bayram tatili bu yıl aynı haftaya denk geliyor.

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma (Aynı zamanda Bayramın 1. günü)

Toplam Süre: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 13 Mart Cuma akşamından 23 Mart Pazartesi sabahına kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar.

2 Bayram tatili kaç gün tatil olacak?

Milyonlarca memur ve kamu çalışanının gözü Kabine'den gelecek idari izin açıklamasında.

Mevcut Durum: Bayram 20 Mart Cuma günü başladığı için resmi tatil Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsıyor. 19 Mart Perşembe ise Arefe günü nedeniyle yarım gün tatil.

9 Gün İhtimali: Tatilin 9 güne çıkabilmesi için haftanın başındaki 16, 17, 18 Mart günleri ile Perşembe sabahının "idari izin" kapsamına alınması gerekiyor.

Son Durum: Şu an itibarıyla hükümetten tatilin 9 güne uzatıldığına dair resmi bir karar gelmedi. Ancak bayramın bir ucunun hafta sonuna, diğer ucunun ara tatille birleşmiş olması nedeniyle gözler bu hafta yapılması muhtemel olan Kabine Toplantısı duyurusunda.

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
