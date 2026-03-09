Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün tatil olacak?

2026 yılı Ramazan Bayramı tatili, özellikle öğrencileri ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren benzersiz bir takvimle geliyor. Bugün 9 Mart 2026 ve bayrama artık 10 günden az bir süre kalmışken, tatilin süresiyle ilgili tablo netleşmiş durumda.
1 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre, ikinci dönem ara tatili ile bayram tatili bu yıl aynı haftaya denk geliyor.
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma (Aynı zamanda Bayramın 1. günü)
Toplam Süre: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 13 Mart Cuma akşamından 23 Mart Pazartesi sabahına kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar.
2 Bayram tatili kaç gün tatil olacak?
Milyonlarca memur ve kamu çalışanının gözü Kabine'den gelecek idari izin açıklamasında.
Mevcut Durum: Bayram 20 Mart Cuma günü başladığı için resmi tatil Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsıyor. 19 Mart Perşembe ise Arefe günü nedeniyle yarım gün tatil.
9 Gün İhtimali: Tatilin 9 güne çıkabilmesi için haftanın başındaki 16, 17, 18 Mart günleri ile Perşembe sabahının "idari izin" kapsamına alınması gerekiyor.
Son Durum: Şu an itibarıyla hükümetten tatilin 9 güne uzatıldığına dair resmi bir karar gelmedi. Ancak bayramın bir ucunun hafta sonuna, diğer ucunun ara tatille birleşmiş olması nedeniyle gözler bu hafta yapılması muhtemel olan Kabine Toplantısı duyurusunda.