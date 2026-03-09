Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün tatil olacak?

Milyonlarca memur ve kamu çalışanının gözü Kabine'den gelecek idari izin açıklamasında.

Mevcut Durum: Bayram 20 Mart Cuma günü başladığı için resmi tatil Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsıyor. 19 Mart Perşembe ise Arefe günü nedeniyle yarım gün tatil.

9 Gün İhtimali: Tatilin 9 güne çıkabilmesi için haftanın başındaki 16, 17, 18 Mart günleri ile Perşembe sabahının "idari izin" kapsamına alınması gerekiyor.

Son Durum: Şu an itibarıyla hükümetten tatilin 9 güne uzatıldığına dair resmi bir karar gelmedi. Ancak bayramın bir ucunun hafta sonuna, diğer ucunun ara tatille birleşmiş olması nedeniyle gözler bu hafta yapılması muhtemel olan Kabine Toplantısı duyurusunda.