Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tatil kaç gün?

2026 yılı Ramazan Bayramı'nın Mart ayının ortasına denk gelmesi ve Arefe gününün perşembe gününe rastlaması, tatil süresiyle ilgili beklentileri artırmıştı. Milyonlarca çalışan ve öğrencinin gözü kulağı, hükümetten gelecek "idari izin" veya "tatil uzatma" haberlerindeydi.
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?
Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu ile birleşerek toplamda 3.5 gün olarak uygulanacak. Önceki yılların aksine, bayramın cuma günü başlaması nedeniyle hafta içi günlerini kapsayan geniş kapsamlı bir uzatma kararı (9 günlük tatil gibi) bu yıl için gündeme gelmedi.
19 Mart Perşembe (Arefe): Yarım gün resmi tatil.
20 Mart Cuma (Bayram 1. Gün): Tam gün resmi tatil.
21 Mart Cumartesi (Bayram 2. Gün): Resmi tatil.
22 Mart Pazar (Bayram 3. Gün): Resmi tatil.
İdari İzin ve Kamu Çalışanlarının Durumu
Vatandaşların en çok merak ettiği "Pazartesi ve Salı günleri birleştirilir mi?" sorusu, bayramın pazar günü bitmesi sebebiyle karşılık bulmadı. 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla tüm kamu kurumları, bankalar ve okullar normal mesai düzenine geri dönecek. Dolayısıyla bu yıl için bayram tatilinin 9 güne tamamlanması gibi bir idari karar alınmadı.
Seyahat ve Trafik Uyarısı
Tatilin kısa süreli ve hafta sonuna sıkışmış olması nedeniyle, Arefe günü olan yarın (19 Mart) öğleden sonra trafik yoğunluğunun zirveye ulaşması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden çıkış yapacak olanların yarım günlük mesai bitimini dikkate alarak yola çıkması öneriliyor.