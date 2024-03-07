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Ramazan menüleri el yakıyor... İkiye katlandı

Ramazan'ın ilk orucu pazartesi günü açılacak. Restoranlar menülerini hazırladı, fiyatlarını belirledi. Bu yıl önceki Ramazanlardan farklı bir uygulama var. Menülerin içeriği ve fiyatları kapı girişinde ve masalarda yer almak zorunda. İftar menülerinin fiyatları ise ikiye katlandı.

07 Mart 2024 | 14:28
Ramazan menüleri el yakıyor... İkiye katlandı

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Restoranlar ve lokantalar iftar ve sahur menülerini hazırlıyor.

Yeni yılla birlikte restoranların girişine fiyat listesi konulması zorunlu hale getirilmişti. NTV'de yer alan habere göre bu durum iftar ve sahur menüleri için de uygulanmak zorunda.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Bu Ramazan'da farklı bir uygulama var. Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle işletmelerin kapı girişinde ve masalarda fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu getirdi." dedi.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.

Restoranlarda fiyat bir yılda yüzde 100'e yakın arttı.

Geçen yıl 300-400 lira arasında olan bir iftar menüsü için bu yıl 800 lira isteniyor.

RAMAZAN KOLİLERİNE DİKKAT!

Tüketicilerin Ramazan'da dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta market alışverişi.

Özellikle Ramazan kolilerine gramajı düşük ya da son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler konulabilir.

Tüketici Derneği vatandaşları bu konuda da uyarıyor.

Küçük, "Hem son kullanma tarihine dikkat edimesi gerektiğini hem de ambalajlı ürünlerde gramaja dikaet edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Gramaj düşürüldü sanki fiyat düşürüldü algısı yaratıldı." ifadesi kullanıldı. (NTV)

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