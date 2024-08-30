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Reeder'dan elektrikli araç hakkında açıklama var: Modelin fotoğrafları...

Daha önce elektrikli araç projesini duyuran yerli cep telefonu üreticisi Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a elektrikli araç üretimi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada eylül döneminde ön siparişlerin alınmaya başlayacağı belirtildi.

30 Ağustos 2024 | 00:17
Son Güncellenme: 30 Ağustos 2024 | 00:45
Reeder'dan elektrikli araç hakkında açıklama var: Modelin fotoğrafları...

Reeder'den dün KAP'a yapılan açıklama ve Reeder'ın paylaştığı linkte yer alan görseller şöyle:

Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında, Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedeflediğimizi 02.02.2024 tarihinde duyurmuştuk. 09.06.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile de dizaynı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen elektrikli araçlarımızdan "ReeVFancy"nin Ağustos 2024 döneminde seri üretimine başlanması için tedarik amaçlı ilk siparişlerin de Ağustos 2024 döneminde verileceğini bildirmiştik.

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, elektrikli araç projemizle ilgili gelişme ve ilerleme durumunun bilgilendirme politikamız kapsamında güncellenerek yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Elektrikli Araç Projemize dahil olan Reeder Fancy modelinin test versiyonu üretimi %100 tamamlanma derecesi ile başarıyla sonuçlandırılmıştır.  EMC (Elektromanyetik Uyumluluk Testleri) testleri ile başlayacak olan Araç Tip Onay Belgesi'nin alınmasının ardından, hazırlanan onaylı teknik servis raporları, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletilecektir. Söz konusu sertifikasyon (Belgelendirme) işlemlerinin tamamlanması ile eş zamanlı olarak seri üretime geçilecektir.  Bu amaçla tedarik süreçleri planlamaları da yapılmış olup ilk madde ve malzeme siparişleri verilmeye başlanmıştır. "ReeVFancy" elektrikli araç modelimize ilişkin detaylı açıklamalar https://reeder.com.tr/reev-fancy internet adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır.

Mikro mobilite dünyasında teknoloji ve mekanik anlamında yaşanan değişimin her geçen gün hızlanarak arttığı bir dönemde olmamız nedeniyle diğer elektrikli araç modellerimize ilişkin değişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar dikkate alınarak yürütülen proje geliştirme ve revizyon çalışmaları araştırma geliştirme departmanımızda yoğun şekilde devam etmektedir. Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir. 

FOTOĞRAFLAR

Reeder'ın linkini paylaştığı adreste modele ilişkin görseller şöyle
 

1 Reeder Fancy

Reeder Fancy

2 Reeder Fancy

Reeder Fancy

3 Reeder Fancy

Reeder Fancy

4 Reeder Fancy

Reeder Fancy

5 Reeder Fancy

Reeder Fancy

6 Reeder Fancy

Reeder Fancy

7 Reeder Fancy

Reeder Fancy

8 Reeder Fancy

Reeder Fancy

9 Reeder Fancy

Reeder Fancy

10 Reeder Fancy

Reeder Fancy

11 Reeder Fancy

Reeder Fancy

12 Reeder Fancy

Reeder Fancy

13 Reeder Fancy

Reeder Fancy
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GERİ
İLERİ
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