ARA
Bist 100
4493,93
0,21%
Bist 100
Dolar/TL
19,5009
0,023%
Dolar/TL
Euro/TL
21,5166
0,2151%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1036
0,218%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1281,1
-0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (05.05.2023)

05 Mayıs 2023 Tarihli ve 32181 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

05 Mayıs 2023 | 09:10
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2023 | 09:14
0
Resmi Gazete'de bugün (05.05.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği
–– Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 191)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 11827 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 11835 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 10594 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/97, K: 2023/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/26955 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2017/20526 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2019/33281 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2016/5002 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/19160 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/8391 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2020/23006 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1281,1 -0,31%
  • ALTIN ONS 2043,25 -0,32%
  • BIST 100 4493,93 0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5009 0,023%
  • EURO/TURK LIRASI 21,5166 0,2151%
  • EURO/USD 1,1036 0,218%
  • INGILIZ STERLINI 1,26204 0,37261%
  • JAPON YENI 134,192 -0,075%
  • KANADA DOLARI 1,34935 -0,3195%
  • RUS RUBLESI 77,16 -1,707%
Günün En Çok Okunanları
Yeni araştırma: Dünya çapında en çok talep gören ilk 10 meslek
Şu anda en çok talep gören 10 iş becerisi
Şu anda en çok talep gören 10 iş becerisi
4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
THY ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
THY ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var
Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var
BTC fiyatı dolar kuru nasıl ve nereden takip edilir?
BTC fiyatı dolar kuru nasıl ve nereden takip edilir?
Bill Gates'ten öğrendiği 3 hayat dersini anlattı
GERİ
İLERİ
Yeni araştırma: Dünya çapında en çok talep gören ilk 10 meslek
Şu anda en çok talep gören 10 iş becerisi
4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
THY ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Şu anda en çok talep gören 10 iş becerisi
4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
THY ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var
4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
THY ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var
BTC fiyatı dolar kuru nasıl ve nereden takip edilir?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL