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Resmi Gazete'de bugün (10.06.2023)

10 Haziran 2023 Tarihli ve 32217 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

10 Haziran 2023 | 09:16
Son Güncellenme: 10 Haziran 2023 | 09:21
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Resmi Gazete'de bugün (10.06.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği
–– İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/17345] Sayılı Kararı
–– Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlânlar Hakkında Genel Kurul Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 218)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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