Nissan Eylül ayına özel kampanyasını duyurdu: İşte Nissan modellerinin güncel fiyatları...

Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi, KOBİ’lerin ticari araç ihtiyaçlarına yönelik avantajlı finansman seçeneğiyle kampanyada yer alıyor. KOBİ’lere özel olarak 1.200.000 TL, 9 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Nissan’ın Eylül ayı kampanyası, farklı kullanım ihtiyaçlarına ve müşteri profillerine yönelik seçenekleri bir araya getiriyor. Juke’un 1.899.000 TL’den, Qashqai Mild Hybrid Designpack’in ise 2.249.000 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatları, Nissan’ın SUV modellerine erişimi desteklerken; Qashqai e-POWER, X-Trail ve Townstar Van modellerindeki nakit alım indirimi ve avantajlı finansman seçenekleri de kampanyayı tamamlıyor. Kampanya, katılan Nissan yetkili satıcılarında ve sınırlı sayıdaki araçlarla geçerlidir. Kampanya koşulları ve detaylı bilgi için Nissan yetkili satıcılarına başvurulabilir.

