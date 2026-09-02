Nissan Eylül ayına özel kampanyasını duyurdu: İşte Nissan modellerinin güncel fiyatları...

Kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki Nissan Juke Tekna Plus DCT 1.899.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla, Qashqai Mild Hybrid Designpack ise 2.249.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Nissan yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor. Juke ve Qashqai’nin yanı sıra Qashqai e-POWER, X-Trail ve Townstar Van modellerinde de nakit alım indirimi ve %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor.
1 Nissan Juke: 1.899.000 TL’den başlayan fiyat ve avantajlı finansman fırsatları
Nissan’ın şehirli ve dinamik SUV modeli Juke, Eylül ayında sınırlı sayıdaki Tekna Plus DCT seçeneğiyle 1.899.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla öne çıkıyor. Juke’un Platinum Premium versiyonunda ise bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Ticari müşteriler ayrıca 500.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanabiliyor.
2 Nissan Qashqai: 2.249.000 TL’den başlayan fiyatla Eylül fırsatı
Nissan’ın SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Qashqai, Eylül ayında Mild Hybrid Designpack versiyonuyla 2.249.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli olan fırsat, Qashqai sahibi olmak isteyenlere cazip bir seçenek sunuyor. Qashqai Mild Hybrid’in N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere özel 1.000.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Qashqai’nin e-POWER teknolojisine sahip versiyonunda ise bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunulurken, ticari müşteriler 1.000.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanabiliyor.
3 Nissan Qashqai e-POWER: 100.000 TL nakit alım indirimi
Nissan’ın elektrikli sürüş deneyimini benzinli motorun sağladığı enerji üretimiyle buluşturan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai, Eylül ayında da avantajlı kampanya seçenekleriyle öne çıkıyor. Bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunulurken, ticari müşteriler için 1.000.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı da kampanya kapsamında yer alıyor.
4 Nissan X-Trail: 100.000 TL nakit alım indirimi ve %0 faizli ticari kredi
Nissan’ın geniş yaşam alanı ve SUV karakteriyle öne çıkan X-Trail modeli de Eylül kampanyasında yerini alıyor. MY25 X-Trail için bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Ticari müşteriler ise buna ek olarak 1.500.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanabiliyor.
5 Nissan Townstar Van benzinli L2 uzun şasi: KOBİ’lere özel avantajlar
Ticari araç ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi, Eylül ayında KOBİ’lere özel kampanya fırsatlarıyla öne çıkıyor. KOBİ müşterileri 50.000 TL nakit alım indirimi fırsatından yararlanabilirken, alternatif olarak 50.000 TL nakit alım indirimi ve 1.200.000 TL, 9 ay %0 faizli ticari kredi seçeneğinden faydalanabiliyor.
6 Nissan Townstar Van benzinli L1 kısa şasi: 1.200.000 TL’ye 9 ay %0 faiz
Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi, KOBİ’lerin ticari araç ihtiyaçlarına yönelik avantajlı finansman seçeneğiyle kampanyada yer alıyor. KOBİ’lere özel olarak 1.200.000 TL, 9 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Nissan’ın Eylül ayı kampanyası, farklı kullanım ihtiyaçlarına ve müşteri profillerine yönelik seçenekleri bir araya getiriyor. Juke’un 1.899.000 TL’den, Qashqai Mild Hybrid Designpack’in ise 2.249.000 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatları, Nissan’ın SUV modellerine erişimi desteklerken; Qashqai e-POWER, X-Trail ve Townstar Van modellerindeki nakit alım indirimi ve avantajlı finansman seçenekleri de kampanyayı tamamlıyor. Kampanya, katılan Nissan yetkili satıcılarında ve sınırlı sayıdaki araçlarla geçerlidir. Kampanya koşulları ve detaylı bilgi için Nissan yetkili satıcılarına başvurulabilir.