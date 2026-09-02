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Karar süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen dev şirketten küçülme kararı

Uber, organizasyon yapısını sadeleştirmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karar süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen dev şirketten küçülme kararı

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi'nin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, organizasyon içindeki yönetim katmanlarının azaltılacağı, ekip yapılarının sadeleştirileceği ve bazı görevlerin yeniden düzenleneceği belirtildi.

Bunun sonucu olarak çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 azaltılacağı kaydedilen mesajda, etkilenen çalışanların büyük bölümüne durumun bildirildiği aktarıldı.

Mesajda, kararın şirketin finansal performansıyla veya çalışanların bireysel katkılarıyla ilgili olmadığı, bu hamleyle şirketin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan karmaşık organizasyon yapısının daha yalın ve hızlı hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Daha küçük ve sade organizasyon yapısının daha hızlı karar alınmasını sağlayacağı vurgulanan mesajda, elde edilecek tasarrufların büyüme, inovasyon ve gelecekteki yatırımlara yönlendirileceği bildirildi.

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