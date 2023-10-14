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Resmi Gazete'de bugün (14.10.2023)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 14 Ekim 2023 Tarihli ve 32339 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

14 Ekim 2023 | 10:52
Son Güncellenme: 14 Ekim 2023 | 11:01
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Resmi Gazete'de bugün (14.10.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ANA STATÜ
–– Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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