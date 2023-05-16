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Resmi Gazete'de bugün (16.05.2023)

16 Mayıs 2023 Tarihli ve 32192 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

16 Mayıs 2023 | 09:17
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2023 | 09:50
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Resmi Gazete'de bugün (16.05.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/13338 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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