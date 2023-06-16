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Resmi Gazete'de bugün (16.06.2023)

16 Haziran 2023 Tarihli ve 32223 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

16 Haziran 2023 | 09:20
Son Güncellenme: 16 Haziran 2023 | 09:26
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Resmi Gazete'de bugün (16.06.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1373 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
1374 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 149)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7315)
–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2023 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7316)
YÖNETMELİKLER
–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik
–– Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/19839 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2018/32667 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2022/100837 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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