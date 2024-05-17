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Resmi Gazete'de bugün (17 Mayıs 2024)

17 Mayıs 2024 Tarihli ve 32549 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan karar, yönetmelik ve tebliğler şöyle:

17 Mayıs 2024 | 01:25
Resmi Gazete'de bugün (17 Mayıs 2024)
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.
  • Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'de yer alan kararlar:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)

GENELGE

–– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânlarıb - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc - Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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