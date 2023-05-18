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Resmi Gazete'de bugün (18.05.2023)

18 Mayıs 2023 Tarihli ve 32194 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

18 Mayıs 2023 | 09:40
Son Güncellenme: 18 Mayıs 2023 | 09:57
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Resmi Gazete'de bugün (18.05.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ekli Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7290)
–– Niğde İli, Ulukışla İlçesinde Bulunan Alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7291)
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/281)
TEBLİĞLER
–– Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)
–– Pay Tebliği (VII-128.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.e)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/148, K: 2023/70 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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