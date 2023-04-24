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Resmi Gazete'de bugün (24.04.2023)

24 Nisan 2023 Tarihli ve 32170 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

24 Nisan 2023 | 09:10
Son Güncellenme: 24 Nisan 2023 | 09:15
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Resmi Gazete'de bugün (24.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2023/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
–– Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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