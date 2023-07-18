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Resmi Gazete'de bugün (18 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 18 Temmuz 2023 Tarihli ve 32252 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

18 Temmuz 2023 | 09:26
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2023 | 10:45
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Resmi Gazete'de bugün (18 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/42687 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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