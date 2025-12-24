Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni yılda ehliyet, yeni kimlik, pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Değerli kağıtların 2026 yılında geçerli olacak satış bedelleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükte olacak.
İşte değerli kağıtların 2026 yılına ait satış fiyatları şöyle...
1 Pasaport bedeli ne kadar oldu?
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira,
Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira,
Pasaport bedeli 1351 lira,
İkamet izni bedeli 964 lira
2 Kimlik kartı bedelleri de netleşti
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira,
kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira.
4 Sürücü belgesi kaç TL’ye yükseldi?
Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira,
motorlu araç tescil belgesi 1511 lira,
iş makinesi tescil belgesi 1261 lira,
banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira,
yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 liraya yükseldi.