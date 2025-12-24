O gölümüz için kritik uyarı: "Nefes Alması" barajlara bağlı

Baraj yanında, günde 100 bin metreküp kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 804 metre uzunluğunda, 2 bin 600 milimetre çaplı tünel ve 16 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı inşa edilecek. Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak suyla yılda, 15,26 hektometre küp içme suyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla bu fayda yılda 25,44 hektometre küpe çıkacak. Gelecek yıllarda Akmeşe Barajı ve içme suyu tesisleri de yapılarak Kocaeli'ne yılda 7,19 milyon metreküp su temin edilecek. Bunun yanında Sakarya Akyazı'da yapımı tamamlanan Ballıkaya Barajı'ndan, yeni yapılacak içme suyu tesisleriyle de Kocaeli'ne yılda 79 milyon metreküp içme suyu iletilecek.

