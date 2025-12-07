ARA
22 aracı kurumdan 55 hisse önerisi

Piyasalar 2025’in son ayına kritik konu başlıklarıyla girerken aracı kurumların hisse önerileri de yakından takip ediliyor. 22 kurumun listesinde toplam 55 hisse yer alıyor. En çok Turkcell, Akbank, THY, Aselsan, Migros, BİM Mağazalar, Koç Holding ve Emlak GYO öneriliyor.


2025’in bitmesine az bir zaman kalırken, aralık ayı yoğun gündem maddeleri nedeniyle piyasalar açısından hareketli geçecek gibi gözüküyor. Aralık ayında global piyasalar; başta ABD Merkez Bankası FED olmak üzere büyük merkez bankalarının yılın son toplantılarına odaklanacak. FED’in yanı sıra diğer merkez bankalarının faiz kararlarını ve başta ABD olmak üzeri global piyasalardan gelecek makro verileri de takip edecek. Diğer yandan, ABD’nin Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri, ABD Başkanı Trump’ın tarifeler konusunda yapacağı yeni açıklamalar ve barış çabaları devam eden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler de yakından izlenecek.

DİKKATLER TCMB’YE ÇEVRİLDİ

Yurt içinde ise 3 Aralık’ta belli olan ve yüzde 1,35’lik piyasa beklentilerin belirgin şekilde altında, aylık yüzde 0,87 olarak gerçekleşen kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte TCMB’nin 11 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararı ve toplantı sonrası yapılacak açıklamalar kritik önem taşıyor. Ayrıca Ortadoğu ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik riskler ve siyasi haber akışları da takip edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
