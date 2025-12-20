Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (15-19 Aralık)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,27 değer kazanarak 11.341,90 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.250,46 puanı, en yüksek 11.470,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 2,37 artışla 26.993,25 puan ve mali endeks yüzde 1,21 yükselişle 16.735,39 puan olurken, sanayi endeksi yüzde 0,24 düşüşle 14.184,62 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 azalışla 10.839,07 puan oldu.

- Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,59 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Koza Altın İşletmeleri'ni yüzde 11,16 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 10,10 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

-En çok değer kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 6,58 ile Tüpraş ve yüzde 6,14 ile Çan2 Termik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 962 milyar 616 milyon lirayla ASELSAN, 596 milyar 400 milyon lirayla Garanti BBVA ve 469 milyar 500 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

- Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,12 artışla 5 bin 958 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,12 yükselişle 40 bin 169 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,27 artarak 42,8080 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,28 yükselerek 50,2310 lira oldu. Geçen hafta 57,1140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,34 kazançla 57,3070 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,44 artışla 53,9160 liradan alıcı buldu.