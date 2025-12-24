MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir: 'Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikasında sınırına gelindi'

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yakın dönemde küresel ticareti en dramatik şekilde etkileyen faktörlerin başında Kovid-19'un geldiğini anımsatarak, salgın sonrası dünyadaki tüm ülkelerin enflasyon problemiyle baş başa kaldığını hatırlattı.

Türkiye ve dünyada enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasının uygulandığını dile getiren Özdemir, küresel anlamda rol oynayan büyük ülkelerin birçoğunun artık faiz indirimine yöneldiğini söyledi.

"Üretimi artırmak zorundayız"

Özdemir, Türkiye'de enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikasının artık sınırına gelindiğini kaydederek, "Bu dakikadan sonra tek başına sıkı para politikası uygulayarak enflasyonda daha dramatik düşüşleri elde edemeyiz. Biraz daha yatırım iştahının açılabileceği, belki beraberinde yapısal düzenlemelerin de destekleneceği bir sürece doğru giriyoruz." diye konuştu.

Korumacı tedbirlerin küresel ölçekte ticaretin kodlarını belirlediğini anlatan Özdemir, "ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri Avrupa'ya yaptığımız ihracatı da açıkçası etkiler duruma geliyor." diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin bir şekilde iç pazardaki üretimi ayağa kaldıracak unsurları devreye alması gerektiğinin altını çizerek, "Üretimi artırmak zorundayız. Bu, aynı zamanda küresel boyutta da mücadele edebilecek bir ülke olmamızı sağlar." açıklamasını yaptı.

"ABD'ye yönelici bir strateji geliştirmemiz gerekiyor"

Burhan Özdemir, Türkiye ve ABD'nin siyasi anlamda iyi bir iletişim mutabakatı yakaladığını belirterek, iki ülke arasındaki pozitif iklimi destekleyecek stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi olduğunu anımsatan Özdemir, "İhracat noktasında sıkıştığımız pazarlardan Amerika'ya yönelici bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Afrika ve Asya, yakın Asya ülkeleri içerisinde mevcut ihracat potansiyelimizin Çin'den dolayı kapandığı bazı ülkeler var. Oralarda Amerika ve Avrupa ile birlikte bir küresel ticaret stratejisi geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde Çin ile dış pazarda rekabet edebiliriz." şeklinde konuştu.

Özdemir, küresel şirketlerin üretimlerini Çin'e kaydırmasının batılı ülkelerde üretimin düşmesine, sosyoekonomik kırılganlıkların artmasına, enflasyonun yükselmesine ve benzer birçok probleme neden olduğunu anlattı.

"Belli sektörler Çin'e kapılarını kapamalı"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, belli sektörlerde Çin'e kapıların kapatılmasının gerektiğini belirterek, Türkiye'de internet sitelerinden yapılan alışverişlerde Çin ürünlerinin çok yüksek oranda satıldığına ve ciddi bir hacim oluşturduğuna dikkati çekti.

Uygulanan para politikasının üreticinin maliyetlerini artırdığına işaret eden Özdemir, "Üretim maliyetleri artan üretici, bir de karşısında rekabet edemeyeceği ölçüdeki Çin ürünlerini bulunca üretimin soğuma ve durma noktasına gelme riski var." dedi.

Özdemir, Çin'in gittiği ülkelerde üretim potansiyelini düşürme stratejisi yürüttüğünün altını çizerek, "Kapanan fabrikalar, üretmeyen tesisler oluştuktan sonra ve (onların ürettiği) ürünlere mecbur kaldığınızda fiyat politikalarını yukarıya çekeceklerdir. Çin, mahkum bırakma politikası izliyor. Çinli birçok üreticinin buraya geldiğini biliyoruz. Yapacakları yatırımları duyurdular, yapılan bir yatırım da görmüyoruz." açıklamasını yaptı.

Çin'e karşı bakış açısının revize edilmesi ve çok daha dramatik tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Özdemir, Türkiye ekonomisi için bunun çok ciddi bir tehdit olduğunu ve beka sorunu yaratabilecek problemlere yol açabileceğini anlattı.

"Kamu tarafındaki harcamalar ciddi oranda kısılmalı"

Burhan Özdemir, belli tasarruf tedbirlerine geçilmesinin gerekliliğine işaret ederek, kamu tarafındaki harcamaların ciddi oranda kısılmasının ve insanları tasarrufa yönlendiren çözümlerin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Özdemir, "Enflasyonla mücadele tek başına para politikasıyla halledilebilecek bir konu değil. Mutlak suretle ülkemizdeki sanayi politikasıyla, üretimin önünü açan politikalarla ve ticaret politikalarıyla entegre yürütülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'yı ekonomide yapısal reformların olacağı yıl olarak ilan etmesini "son derece olumlu bir mesaj" olarak gördüklerini belirterek, "Belli hedefler kondu. Bu hedeflerin mutlak suretle gerçekleştirilmesi gerekiyor, çünkü piyasanın buna bakış açısı olumlu." diye konuştu.

"Vergi politikalarında ciddi yapısal reform ihtiyacı var"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, maliye politikaları açısından yapısal reformların öneminden bahsederek, vergi politikalarında ciddi yapısal reform ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

Ekosistemi koruyucu bazı tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Özdemir, "Özellikle evli, çocuklu, kirada oturan çalışanlara yönelik belli gelir vergisi istisnalarının uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle vergi politikaları daha sade, anlaşılabilir olmalı." şeklinde konuştu.

Özdemir, üretimi destekleyici yapısal reformların devreye alınması gerektiğinin altını çizerek, "Sanayi, ticaret ve maliye politikalarının birbiriyle birlikte işleyebildiği daha planlı ve yeni nesil bir reform silsilesinin gerçekleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha sade bir vergi politikası beklediklerini aktaran Özdemir, "Kesinlikle halkı, piyasayı ve reel sektörü inandırıcı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Piyasanın da bununla alakalı satın alacağı ciddiyette bir para politikasının ortaya konması gerekiyor." dedi.

"Meslek lisesi mezunlarına 2 yıllık iş garantisi programı açıklayacağız"

Burhan Özdemir, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik katmanlarına yönelik çalışmalar yaptıklarından bahsederek, evli ve çocuk sahibi çalışanlara üç maaş prim desteği uyguladıklarını bildirdi.

Meslek lisesi mezunlarına 2 yıllık iş garantisi programı açıklayacaklarını dile getiren Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yeni yılın başında duyurmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 5 bin meslek lisesi mezunu öğrenciye 2 yıl boyunca iş garantisi sözü veriyoruz. 81 ildeki üyelerimizden talep topladık. Buna 1176 şirketimiz katılıyor. Tüm illerde belli sayılar var, aldığımız taahhütler var." diyerek sözlerini tamamladı.