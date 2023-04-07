ARA
Bist 100
4923,91
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
19,2584
0,0135%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0272
0,0041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
-0,0348%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,98
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazetede bugün (07.04.2023)

07 Nisan 2023 Tarihli ve 32154 Sayılı Resmî Gazetede yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

07 Nisan 2023 | 09:50
Son Güncellenme: 07 Nisan 2023 | 09:53
0
Resmi Gazetede bugün (07.04.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
 

1366 Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
1367 Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1368 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD III) Kırsal Kalkınma Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7048)
 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN’ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar
 

YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/9)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/10)
 

KURUL KARARI
–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 22/3/2023 Tarihli ve 2023-19/5 Sayılı Kararı
 

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/3, K: 2023/37 Sayılı Kararı
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,98 0,02%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4923,91 0,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2584 0,0135%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0272 0,0041%
  • EURO/USD 1,0919 -0,0348%
  • INGILIZ STERLINI 1,24414 0,00924%
  • JAPON YENI 131,59 -0,15%
  • KANADA DOLARI 1,35047 0,09376%
  • RUS RUBLESI 82,51 1,0855%
Günün En Çok Okunanları
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Biotrend Enerji’ye yeni CEO
GERİ
İLERİ
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL