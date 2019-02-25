Riskli coğrafyalarda e-ticaretle büyüyecek

Şubat 25, 2019 0 Yorum 70 Okunma
Riskli coğrafyalarda e-ticaretle büyüyecek

Azure Grup, Suriye, Afganistan, Afrika gibi dünyanın riskli coğrafyalarında lojistik ve yapı market alanlarında büyüyor.

Şirket, kurduğu e-ticaret platformu ‘Tijaramall’ ile 27 ülkeye açıldı. Azure Grup, 2019 yılında Afrika ülkelerinde büyümeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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