Riskli coğrafyalarda e-ticaretle büyüyecek
Azure Grup, Suriye, Afganistan, Afrika gibi dünyanın riskli coğrafyalarında lojistik ve yapı market alanlarında büyüyor.
Şirket, kurduğu e-ticaret platformu ‘Tijaramall’ ile 27 ülkeye açıldı. Azure Grup, 2019 yılında Afrika ülkelerinde büyümeyi hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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