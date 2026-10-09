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Sanayi üretiminde dikkat çeken tablo: Hem aylık hem yıllık düşüş

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretiminde hem aylık hem de yıllık bazda düşüş kaydedildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 1 azaldı.

Ekonomist
Ekonomist
Sanayi üretiminde dikkat çeken tablo: Hem aylık hem yıllık düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretiminde dikkat çeken tablo: Hem aylık hem yıllık düşüş-1

Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,3 arttı.

Sanayi üretiminde dikkat çeken tablo: Hem aylık hem yıllık düşüş-2
Sanayi üretiminde dikkat çeken tablo: Hem aylık hem yıllık düşüş-3
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