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  • Trump "süper zeka" yerine "yapay zeka" terimini kullananları "düşman" ilan etti

Trump "süper zeka" yerine "yapay zeka" terimini kullananları "düşman" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, "süper zeka" yerine "yapay zeka" tanımlamasını yapan herkesin "düşman" olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump "süper zeka" yerine "yapay zeka" terimini kullananları "düşman" ilan etti

Son günlerde "yapay zeka" terimi yerine "süper zeka" kullanımını teşvik eden Trump, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Trump paylaşımda, "Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş, yeni ve daha doğru olan 'Süper Zeka' terimi yerine 'Yapay Zeka' terimini kullanan herkesi DÜŞMAN olarak görüyor!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan "süper zeka" kullanımı için kararname

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

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