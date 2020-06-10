Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının son hızla devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinin her şey gibi havalimanını da etkilediğini ifade eden Çeber, “Şu an altyapı çalışmaları yüzde 69 seviyelerine geldi. 85,5 milyon ton dolgunun yaklaşık 60 milyonunu geçmiş olduk. Pandemiden önce 120 bin ton dolgu yapılıyordu. Yeni iş güncellemesiyle beraber günlük 90-95 bin ton dolayında dolgu yapılıyor.” dedi.

Çeber, şunları kaydetti:

“Projenin resmi bitiş tarihi Ocak 2022. Bizim gönlümüzden geçen ise 29 Ekim 2020 idi. Belki bu biraz ötelenecek olabilir. Havalimanı bittiğinde bölgenin ticaretine, turizmine ve ulaşımına çok fayda sağlamış olacak. Doğu Karadeniz Bölgemizde kesintisiz hava ulaşımını sağlamış olacağız. Havalimanı Rize merkeze 34 kilometre, Hopa’ya ise 54 ve Artvin’e ise 125 kilometre uzaklıkta. Havalimanı bittiğinde bu iki ilin de problemi çözülmüş olacak. Havalimanımızın 3 kilometre pisti olacak. Dünyada en geniş gövdeli uçaklar bu havalimanımıza inmiş olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitemizle hizmet verecek. Bölgemize çok ciddi anlamda fayda sağlayan bir yatırım en kısa sürede tamamlanmış olacak.”

“Turizm bizim için son yıllarda ikinci sektör haline geldi”

Havalimanı yapılırken turizm boyutuna da bakıldığını dile getiren Çeber, şöyle dedi:

“Rize’nin turizmini son 13 yıl içinde 250 bin kişilerden bir milyon kişiye çıktı. Son iki yıl içinde Rize’ye gelen turist sayısı 950 bin ile 1 milyon 100 bin kişi arasında değişti. Bunun da yaklaşık 250 bini yabancı. Onlar da bu havalimanın açılmasını bekliyorlar. Bugün itibarıyla ilimize gelen yabancı turistler Trabzon üzerinden ulaşıyor. Rize-Artvin havalimanıyla beraber artık direkt uçuşlarımız başlamış olacak. Rize’de birçok düşünce ve projemiz var. Kayak merkezleri anlamında yapmayı planladığımız çok şey var. Onlara dönük planlarımız devam ediyor. Yatırımları da yakında başlamış olacak. Doğa, eko, çevre ve sağlık turizmi hepsi bizim ilimizin ileriye dönük perspektifinde çok önemli yatırımlar ve projeler. Bunların hepsine havalimanımız açıldığında fayda sağlamış olacak. Türkiye’de turizm başlı başına bir yatırım. Karadeniz anlamında turizm bizim için son yıllarda ikinci sektör haline geldi.”

Koronavirüs tedbirleri

Çeber, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına uymalarını istiyoruz. Bu üç adıma uyduğumuz sürece adım adım rahatladığımızı görüyoruz. Rize olarak daha önce çay müstahsillerine yönelik test yapmıştık. Bu tarama sonucunda 22 vakamız vardı. Bunların hemen hemen hepsi iyileşti. Bu çalışmadan sonra riskli meslek grupları üzerinde taramalar yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 900 testi tamamladık. Şu an bunların içinde bir vakamız var. O da turizm sektöründe çalışan ve seyahat öyküsü olan bir hemşehrimiz. 900 testte bir vakaya rastlamış olduk. Hastanemizde uzun süredir yatan entübe hasta amcamız dışında 8-10 vakamız kaldı.”