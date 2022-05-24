Rusya’da ilk çeyrekte tuşlu telefon tedariki %43 artarak 2017 seviyesine ulaştı. Rus sitesi RBC’nin haberine göre bu durum lojistikle ilgili sorunlardan ve bazı markaların işi askıya alma kararlarından kaynaklanıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde Rusya’ya tuşlu telefon tedariki geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 3,5 milyon cihaza ulaştı. Aynı zamanda, akıllı telefon sevkiyatı %14 azalarak 6,8 milyon adede geriledi. Pazarın hacmi, artan cihaz fiyatları nedeniyle % 10 arttı ve 197 milyar rubleye ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde, tuşlu telefon tedarikinin büyük kısmı üç Rus markası tarafından sağlandı: Inoi, F + ve BQ (Toplam 1,9 milyon cihaz)

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından bazı yabancı akıllı telefon markaları, ürünlerinin Rusya’ya tedarikini askıya aldı. Bu pazarın en büyük oyuncuları arasında Apple ve Samsung vardı. Ayrıca lojistik ve fiyatlandırma sorunları nedeniyle Çinli Xiaomi, Huawei ve Oppo’nun sevkiyatları Mart ayı başlarında neredeyse yarı yarıya azaldı. Mart ayı sonunda, Rus perakendeciler, Rusya pazarıyla çalışmayı bırakan şirketlerin cihaz stokunun iki ila üç ay süreceğini tahmin etti. Ancak, daha sonra talep edilen yabancı malların paralel ithalatına izin verildi.

Perakendeciler ise tuşlu telefon sevkiyatlarındaki büyümeye rağmen talebin hala durgun olduğunu söylüyor.

Habere göre pazar liderleri Apple ve Samsung, Rusya’ya teslimatlara devam etmezse, ikinci çeyrekte lüks segment de dahil olmak üzere yerlerini Xiaomi, Honor ve Realme dahil diğer markalar alabilir. Çin akıllı telefonlarının Rusya’daki toplam payı %80’e yükselebilir (ilk çeyrekte %54), kalan %20 ise paralel ithalatla ithal edilen akıllı telefonlara ve Rus markalarının resmi teslimatlarında olacak.

RBC raporunda ise sevkiyattaki artışa rağmen piyasada tuşlu telefon talebinin durağan seyrettiğine de dikkat çekildi. M.Video-Eldorado verilerine göre, ilk çeyrekte satılan tuşlu telefon sayısı yüzde 11 düşerek 1,3 milyona geriledi.