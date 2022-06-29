İzvestiya’da yer alan haberde Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pierre Cardin, Trussardi, US Polo Assn ve diğer markaların sahibi olan PVH Corporation’un Rusya’daki işini Türk girişimcilere satabileceği iddia edildi.

İzvestiya gazetesi, söz konusu Türk iş insanı ya da iş insanlarının kim olduğu konusunda bilgi paylaşmadı.

Ancak iddianın kaynağı olarak emlak ve perakende sektöründeki çeşitli kaynakların 27 Haziran’da İzvestiya’ya konuştuğu belirtildi.

PVH, Rusya ve Beyaz Rusya’daki mağazalarının faaliyetlerini 7 Mart’ta askıya almıştı. Şirketin Rusya’da yaklaşık 550 çalışanı bulunuyor.