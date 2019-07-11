“S-400 konusu Aselsan’ı olumsuz etkiledi”
“Aselsan için yeni değerlememiz 23,3 TL seviyesinde. Hisse için ‘Endekse Paralel Getiri’ tavsiyemiz var. Aselsan 2019 başından haziran sonuna kadarki süreçte BİST-100 Endeksi’nin yaklaşık yüzde 30 altında performans sergiledi.
Bu dönemde Türkiye’nin S-400 alımına yönelik gelişmeler ve şirketin artan işletme sermayesi ihtiyacı kaynaklı nakit akışında gözlenen bozulma, hisse performansını olumsuz etkiledi.
Aselsan son 10 yılda BİST’te işlem gören ve büyük piyasa değerine sahip hisseler arasında (1 milyar dolar ve üzeri) en yüksek ciro ve FVAÖK artışı gösteren şirket oldu.
Aselsan’ın cirosu dolar bazında yıllık ortalama yüzde 13, FVAÖK ise yıllık ortalama yüzde 14 büyüdü. 2025’e kadar büyüme temposunun devam etmesini ve yıllık ortalama büyüme hızının dolar bazında yüzde 10 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.”
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