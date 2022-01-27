Sabancı Holding, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) dahil olan 418 şirketten biri oldu.

Sabancı Holding’in açıklamasına göre, cinsiyet veri raporlamasında şeffaflığı benimseyen, halka açık şirketlerin performansını izlemeyi amaçlayan ve kapitalizasyon ağırlıklı bir değişken piyasa endeksi olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi, cinsiyet eşitliğini beş temel üzerinden ölçüyor.

2022 Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI), merkezi Kolombiya ve Uruguay’da bulunan firmaları da ilk kez endekse dahil ederek, 45 ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde küresel olarak genişletildi. Endekste ağırlıklı olarak finans, teknoloji ve kamu hizmeti sektörleri yer alıyor.

Sabancı Holding, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dahil olan 45 ülkedeki 418 şirketten biri oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, kadınlara yönelik destekleyici politikalar, işe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, yönetim kurulunda kadın temsili, esnek çalışma, kapsayıcı iş gücü gibi farklı alanlarda hayata geçirdikleri başarılı uygulamalarla Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazandıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesinin, ülkelerin toplumsal kalkınmasının temel unsurlarından olduğunu ifade eden Timur, şunları kaydetti:

“Daha çağdaş bir gelecek için çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde yapılacak öncü ve örnek çalışmaların vazgeçilmez bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Sabancı Topluluğu olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de kadın çalışanlarımızı desteklemeye, hayata geçirdiğimiz öncü insan kaynakları uygulamalarıyla dünyada ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu başarı, tüm çalışanların paylaştığı ve yürekten benimsediği ‘eşit gelecek’ vizyonunun bir sonucu. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”

Bloomberg Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüzde 30 Kulübü Kurucu Başkanı Peter T. Grauer, de Sabancı Holding ve 2022 Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dahil edilen 417 şirkete şeffaflıklarından dolayı teşekkür etti.

Toplumsal cinsiyete dayalı veri raporlamasında yeni bir standart oluşturdukları için ayrıca gurur duyduklarını aktaran Grauer, “Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dahil olma eşiği yükselmiş olsa da üye listesi büyümeye devam ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki, artık daha fazla şirket cinsiyetle ilgili ölçütlerini geliştirmeye çalışıyor ve kuruluşlarında farklı yetenekleri başarılı olmaya teşvik ediyor.” ifadelerini kullandı.