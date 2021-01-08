2020’de sağlık harcamalarının yaklaşık 260 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Pandemi nedeniyle 2021 için sektör hacmi öngörülemiyor.

Yaklaşık 30 bin yeni istihdam yaratması beklenen sektörde, birleşme ve satın almalar da hız kazanacak. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci sağlık sektöründe çok zor bir yıl yaşanmasına neden oldu.

2020 yılının sonunda sağlık sektörünün dünyadaki büyüklüğünün 2019 yılına göre yüzde 6,3 daralarak yaklaşık olarak 6,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de ise sağlık harcamaları, 2019’da 201 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020’de ise Türkiye’deki toplam sağlık harcamalarının yaklaşık 260 milyar TL seviyelerine ulaştığı tahmin ediliyor.

Sağlık harcamalarında artışın devam edeceği 2021’de ise pandemi etkisi nedeniyle sektör hacmi henüz öngörülemiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.