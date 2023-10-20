ARA
Bist 100
7605,37
-2,11%
Bist 100
Dolar/TL
28,0198
0,1721%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6738
-0,0054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0578
-0,0619%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1778,31
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da

Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl 245 baş tayın satışından toplam 104 milyon 493 bin 500 lira gelir elde ederek bu alanda tüm zamanların rekorunu kırdı.

20 Ekim 2023 | 12:10
0
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in atçılık faaliyetleri, Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana ve 12 baba kan hattı ile toplam 1400 civarında safkan Arap atı varlığıyla sürdürülüyor.

TİGEM'de toplam 36 baş aygır ve 474 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. Atçılık işletmelerinde her yıl ortalama 370 baş yavru elde ediliyor ve yaklaşık 260 baş tayın satışı gerçekleştiriliyor. Safkanların bir kısmı ise damızlık kadronun gençleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla damızlık olarak kullanılıyor.

TİGEM, bu yıl, toplam 245 safkan Arap tayı sattı.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 57'si koşu tayı, 17'si elit tay olmak üzere toplam 74 safkanın satışı yapıldı. Koşu taylarından 12 milyon 736 bin lira, elit taylardan 16 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam 29 milyon 636 bin lira gelir sağlandı.

Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi 75'i koşu tayı, 15'i elit tay olmak üzere toplam 90 safkan satıldı. Koşu taylarından 10 milyon 302 bin lira, elit taylardan 21 milyon 400 bin lira olmak üzere toplam 31 milyon 702 bin lira gelir elde edildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 67'si koşu tayı, 14'ü elit tay olmak üzere toplam 81 safkanın satışı yapıldı. Koşu taylarından 13 milyon 305 bin 500 lira, elit taylardan 29 milyon 850 bin lira olmak üzere toplam 43 milyon 155 bin 500 lira gelir kaydedildi.

Söz konusu tarım işletmelerinin yetiştirmesi toplam 199 koşu tayı satışından 36 milyon 343 bin 500 lira, 46 elit tay satışından 68 milyon 150 bin lira gelir elde edildi. Böylece, satışlardan toplam 104 milyon 493 bin 500 lira gelir elde edilerek bu alanda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Satış rekoru "Eflah"da

Yarış sahalarında sayısız galibiyetler elde eden "Özgünhan" isimli safkanın yavrularından "Eflah", bu yıl açık artırmanın en yüksek fiyata satılan tayı olurken, söz konusu tay 5 milyon lira bedelle satın alındı.

Bu tayı, 4 milyon 550 bin lira bedelle "Kahramanoğlu" isimli safkan takip etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1778,31 0,15%
  • ALTIN ONS 1974,1 -0,02%
  • BIST 100 7605,37 -2,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0198 0,1721%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6738 -0,0054%
  • EURO/USD 1,0578 -0,0619%
  • INGILIZ STERLINI 1,21334 -0,09017%
  • JAPON YENI 149,962 0,111%
  • KANADA DOLARI 1,37002 -0,13485%
  • RUS RUBLESI 95,625 -1,224%
Günün En Çok Okunanları
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Telekom devinden tarihi işten çıkarma kararı
Telekom devinden tarihi işten çıkarma kararı
Bakan Şimşek, bugün Fransız ve Alman yatırımcılarla bir araya gelecek
GERİ
İLERİ
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Telekom devinden tarihi işten çıkarma kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL