Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 31,4, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 31,4 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 düştü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 30,4 azaldı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 13 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 düşüş kaydetti.

AA Finans’ın Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyordu.

Veri, KDV beyannameleri sonrasında gerek görülürse revize edilecek

TÜİK’in açıklamasında, endeksin hesaplanmasında veri kaynağının ağırlıklı aylık sanayi üretim anketi olduğu, katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020’nin Mart, Nisan ve Mayıs ayları KDV beyannamelerinin verilme süreleri belirli sektörler için 27 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı, ilgililer tarafından 2020 Nisan KDV beyannamelerinin tamamı verilmediği için bu yılın nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi, uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda aylık sanayi üretim anketinin yanı sıra KDV beyannameleri, e-fatura, e-arşiv fatura, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplandı. KDV beyannamesi verilerinin temin edilmesinin akabinde gerekli olması halinde yayımlanan endeksler revize edilecek.”