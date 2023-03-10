ARA
Bist 100
5420,73
-0,47%
Bist 100
Dolar/TL
18,9586
0,0022%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0828
0,0161%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0594
0,1385%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1117,82
0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi üretimi ocakta beklentileri aştı

Türkiye'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi, yüzde 1,6 artması yönündeydi.

10 Mart 2023 | 10:21
Son Güncellenme: 10 Mart 2023 | 11:16
0
Sanayi üretimi ocakta beklentileri aştı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayi üretim endeksinin hesaplanmasında aylık sanayi üretim anketi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Ancak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannameler ertelendiği için, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 38 oranında cevap alınabildi. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 5,01 olarak belirlendi.

Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de ocakta yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık de

0
  • ALTIN GRAM - TL 1117,82 0,21%
  • ALTIN ONS 1833,56 0,16%
  • BIST 100 5420,73 -0,47%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9586 0,0022%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0828 0,0161%
  • EURO/USD 1,0594 0,1385%
  • INGILIZ STERLINI 1,19819 0,52815%
  • JAPON YENI 136,943 0,598%
  • KANADA DOLARI 1,38314 -0,01301%
  • RUS RUBLESI 75,96 0,0461%
Günün En Çok Okunanları
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
Bir şirket daha halka arz oluyor
Ünlü marka ikonik logo ve ambalajını 'zorunlu olarak' değiştiriyor
GERİ
İLERİ
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL