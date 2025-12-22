ARA
  • Sanayide dönüşüm: Üretim veri ve yapay zeka ile şekilleniyor

Veri odaklı yönetim anlayışı, ileri otomasyon ve yapay zeka destekli kalite kontrol uygulamaları, sanayi tesislerinde verimlilik ve kaliteye önemli katkılar sunuyor.


Sanayinin alt kollarından yapı malzemeleri sektöründe üretim süreçleri, kapasite artışının yanı sıra, veri temelli yönetim, ileri otomasyon ve yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleriyle yeniden şekilleniyor.

1 Dönüşümün sahadaki yansımaları gözler önüne serildi

Dönüşümün sahadaki yansımaları gözler önüne serildi

Bu dönüşümün sahadaki yansımaları, Almanya merkezli yapı malzemeleri üreticisi Knauf Türkiye'nin Ankara Ahiboz yerleşkesinde bulunan ödüllü üretim tesislerinde düzenlenen etkinlikte gözler önüne serildi.

2 Detaylar aktarıldı

Detaylar aktarıldı

Fabrika gezisi ve teknik sunumlarda, alçı ve alçıpan üretim süreçlerinde kullanılan ileri otomasyon sistemleri, yapay zeka tabanlı kusur tespit uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yaklaşımı detaylarıyla aktarıldı.

3 Kalite kontrol mekanizmalarıyla yönetiliyor

Kalite kontrol mekanizmalarıyla yönetiliyor

Şirket yetkilileri, hammaddenin madenden çıkarılmasından nihai ürüne dönüşümüne kadar tüm üretim aşamalarının anlık veri takibi ve kalite kontrol mekanizmalarıyla yönetildiğini paylaştı.

4 Fabrikalar hakkında bilgi verdi

Fabrikalar hakkında bilgi verdi

Knauf Ahiboz Fabrikaları Alçıpan Üretim Müdürü Cemile Baydağ Ulaş, Ahiboz yerleşkesinde iki ayrı fabrikanın bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin alçı, diğerinin ise alçıpan üretimine odaklandığını söyledi.

5 Yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip

Yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip

Ahiboz 1 tesisinin yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ulaş, bu kapasitenin yalnızca hacimle değil, teknik altyapıyla da desteklendiğini ifade etti.

6 "Dünyada yüzde 24'e yakın pazar payına sahip"

"Dünyada yüzde 24'e yakın pazar payına sahip"

Ulaş, dünyada yüzde 24'e yakın pazar payına dayanarak, "Şu an dünyada satılan her dört metrekare alçıpandan birisi Knauf imzası taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

7 Üretim süreçleri dijital sistemlerle de yönetiliyor

Üretim süreçleri dijital sistemlerle de yönetiliyor

Ahiboz tesislerinde üretim süreçlerinin yalnızca fiziksel hatlarla değil, dijital sistemlerle de yönetildiği vurgulayan Ulaş, üretimde dijitalleşme ve otomasyonun, hız ve verimlilik kadar iş güvenliği açısından da kritik bir rol oynadığını kaydetti.

8 "Teknoloji, merkez konumlanıyor"

"Teknoloji, merkez konumlanıyor"

Tesiste uygulanan dijital altyapının, küresel ölçekte benimsenen sürekli iyileştirme yaklaşımının bir parçası olduğunu dile getiren Ulaş, üretim süreçlerinde teknolojinin merkezde konumlandırıldığını ifade etti.

9 "Dijitalleşme ve yapay zeka ile üretim süreçlerini geliştiriyoruz"

"Dijitalleşme ve yapay zeka ile üretim süreçlerini geliştiriyoruz"

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker de dijitalleşme ve yapay zeka ile üretim süreçlerini geliştirdiklerini söyledi.

10 "Bugüne kadar 200 milyon euroluk yatırım yapıldı"

"Bugüne kadar 200 milyon euroluk yatırım yapıldı"

Grubun, 1999 yılından beri Türkiye'de olduğunu ve bugüne kadar yaklaşık 200 milyon euroluk yatırım yaptığını aktaran Türker, "Önümüzdeki senede yine yatırım anlamında bulunduğumuz Ahiboz kampüsünde yaklaşık 40 milyon avro civarında 2027 yılında bitirmeyi planladığımız bir kapasite artışımız olacak." dedi.

11 "Burada bütün dataları özenle kullanıyoruz"

"Burada bütün dataları özenle kullanıyoruz"

Tesisin sahip olduğu teknolojik altyapıya işaret eden Türker, "Bu tesisimiz Knauf'un yaklaşık 300 tesisi içerisinde sürekli iyileştirmede globalde ödül almış bir tesis. Biz burada bütün dataları özenle kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme anlamında Almanya'ya da ulaşabilecek, büyük bir data toplanacak sistem ve havuzun olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda dijitalleşmeye son 5 senedir ciddi bir yatırım yapıyoruz. 2032, 100. yılımız olacak. 2032'ye kadar da bu konuda çok daha büyük gelişmelerin bizi beklediğini paylaşmak isterim." açıklamalarında da bulundu.
