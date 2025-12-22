Sanayide dönüşüm: Üretim veri ve yapay zeka ile şekilleniyor

Tesisin sahip olduğu teknolojik altyapıya işaret eden Türker, "Bu tesisimiz Knauf'un yaklaşık 300 tesisi içerisinde sürekli iyileştirmede globalde ödül almış bir tesis. Biz burada bütün dataları özenle kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme anlamında Almanya'ya da ulaşabilecek, büyük bir data toplanacak sistem ve havuzun olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda dijitalleşmeye son 5 senedir ciddi bir yatırım yapıyoruz. 2032, 100. yılımız olacak. 2032'ye kadar da bu konuda çok daha büyük gelişmelerin bizi beklediğini paylaşmak isterim." açıklamalarında da bulundu.