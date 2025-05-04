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Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yeni zirve

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma ve havacılık ihracatında yeni zirvenin görüldüğünü belirterek, "Nisanda savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

02 Mayıs 2025 | 14:22
Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yeni zirve

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatındaki artışa dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yeni zirve görüldü. 2025 yılı nisan ayında savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu rakamlar sadece bir anlık başarı değil kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir."

‘BAŞARI ZİNCİRİNİ HEP BİRLİKTE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, büyük ölçekli firmalardan KOBİ'lere uzanan başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Başarıda emeği geçen sanayicileri, emekçileri ve tüm paydaşları tebrik eden Görgün, "Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

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BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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GERİ
İLERİ
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