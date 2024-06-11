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Schengen vizesine zamlandı

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yapılan yüzde 12 zam bugün uygulanmaya başlandı.

11 Haziran 2024 | 10:19
Schengen vizesine zamlandı

Son dönemde Türkiye'de gündem olan Schengen vizesinde yeni bir gelişme yaşanıyor... Son aylarda hem vize randevusu konusunda hem de vize reddi konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

Yüzde 12 zam

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı. 

  • Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 
  • Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 
  • 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.
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