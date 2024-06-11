Schengen vizesine zamlandı

Son dönemde Türkiye'de gündem olan Schengen vizesinde yeni bir gelişme yaşanıyor... Son aylarda hem vize randevusu konusunda hem de vize reddi konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

Yüzde 12 zam

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.