ARA
Bist 100
4795,61
-1,08%
Bist 100
Dolar/TL
19,5783
0,1683%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2405
-0,5087%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,085
-0,6078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1265,84
-0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki yayın yasağı saat kaçta kalkacak? İşte detaylar

14 Mayıs 2023 | 17:28
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2023 | 18:42
0
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

  • Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.
  • Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.
  • Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Sırada bekleyenler oylarını kullanacak

  • Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
  • Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
  • Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

SEÇİM YAYIĞIN YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Seçim kuralları gereği radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Seçim kuralları gereği bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1265,84 -0,04%
  • ALTIN ONS 2011,05 -0,21%
  • BIST 100 4795,61 -1,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5783 0,1683%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2405 -0,5087%
  • EURO/USD 1,085 -0,6078%
  • INGILIZ STERLINI 1,2448 -0,4956%
  • JAPON YENI 135,738 0,877%
  • KANADA DOLARI 1,35579 0,48285%
  • RUS RUBLESI 77,68 0,8831%
Günün En Çok Okunanları
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Opel'den Mayıs ayı kredi kampanyası
Opel'den Mayıs ayı kredi kampanyası
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Soros'tan dikkat çeken Tesla hissesi hamlesi
Soros'tan dikkat çeken Tesla hissesi hamlesi
Seçim yasakları neler? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Seçim yasakları neler? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (8-12 Mayıs 2023)
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (8-12 Mayıs 2023)
Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden
Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden
Türkiye sandık başında
GERİ
İLERİ
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Opel'den Mayıs ayı kredi kampanyası
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Soros'tan dikkat çeken Tesla hissesi hamlesi
Seçim yasakları neler? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Opel'den Mayıs ayı kredi kampanyası
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Soros'tan dikkat çeken Tesla hissesi hamlesi
Seçim yasakları neler? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (8-12 Mayıs 2023)
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Soros'tan dikkat çeken Tesla hissesi hamlesi
Seçim yasakları neler? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (8-12 Mayıs 2023)
Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL