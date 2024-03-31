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YSK, yayın yasağını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

31 Mart 2024 | 16:53
Son Güncellenme: 31 Mart 2024 | 19:25
YSK, yayın yasağını kaldırdı
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