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Selçuklular nasıl görünüyordu?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarında yapılan DNA ve anatomi analiziyle bazı sultanların profili hakkında detaylı bilgiler elde edildi.

29 Nisan 2025 | 05:33
Son Güncellenme: 29 Nisan 2025 | 05:45
Selçuklular nasıl görünüyordu?

"Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi Projesi" kapsamında yüz ve beden gerçekliklerine uygun silikon heykelleri ekibiyle 6 yılda tamamlayan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutluhan Taş, bu süreçte hanedan üyeleri hakkında tarihi ve genetik bilgilere ulaştı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan 12'si sultan 17 hanedan üyesinin silikon heykeli, Konya Büyükşehir Belediyesinin Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nda yaklaşık 2 yıldır ziyaret ediliyor. İşte fotoğraflar:
 

1 PROJE HAKKINDA

PROJE HAKKINDA Prof. Dr. Mutluhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihine önemli bir katkı sunan projeyi osteoarkeolog Emel Akpolat ile yürüttüklerini söyledi. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla, 2017'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Valiliğince, Anadolu Selçuklu sultanlarının beden bütünlüğünün korunması amacıyla başlatılan bir çalışma olduğunu anlatan Taş, daha sonra yapılan üst görüşmelerde, sultanlara ait beden bütünlüğü olmayan kemiklerin birleştirilmesi, tasnifi ve tedvini konulu çalışma yapıldığını dile getirdi.

2 ANADOLU SELÇUKLU SULTANLARI

ANADOLU SELÇUKLU SULTANLARI Taş, silikon heykel çalışma kapsamında, beden bütünlüğü yeniden sağlanan Anadolu Selçuklu sultanlarının yeniden yüzlendirmesini yaptıklarını kaydetti. Projenin, çok uzun soluklu ve alanında uzman kişilerce ele alındığını belirten Taş, "Selçuklu sultanlarından alınan DNA örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Orada sultanların soy bağları, fenotipleri (genetik ve fiziksel özellikler) belirlendi. Yapılan tespitlerle baba-oğul, dede-torun ilişkileri, ırk bağları ve buna bağlı doku kalınlıkları ile uzunlukları da tespit edildikten sonra yüzlendirmeleri yapıldı." diye konuştu.

3 HASTALIK VE ÖLÜM NEDENLERİ DE BELİRLENDİ

HASTALIK VE ÖLÜM NEDENLERİ DE BELİRLENDİ Taş, çalışmalarda, Anadolu Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri gibi birçok ayrıntının tespit edildiğini söyledi.

4 YANLIŞ BİLİNENLER

YANLIŞ BİLİNENLER "Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin birincil kaynak yazarı olarak gösterilen İbni Bibi'nin kitabı ile Bizans tarihçilerinin betimlemelerine göre, 2. Kılıçarslan'ın çok kısa boylu olduğuna dair kayıtlar var. Halbuki 2. Kılıçarslan'ın 1 metre 83 santimetre boyunda olduğu, ilerleyen yaşlarda kemik yapısı değiştiğinden dolayı kamburlaşarak boyunun daha kısa algılandığı ortaya çıktı.

5 BİZANS TARİHÇİLERİNİN AKSİNE...

BİZANS TARİHÇİLERİNİN AKSİNE... 1. Gıyaseddin'in, Bizans tarihçilerine göre bir Bizans şövalyesi tarafından başı kesilerek şehit edildiği bilgisi var ama biz bu çalışmayla savaşta arkadan saldırılarak şehit edildiğine ulaştık. Kösedağ Savaşı'nı kaybeden 2. Gıyaseddin'in ise genetik birçok rahatsızlığının olduğunu, romatoid artrit (eklemleri etkileyen uzun süreli bir otoimmün hastalık) nedeniyle kafatası formunda ciddi sıkıntılar oluştuğu gibi birçok bilgiye ulaştık."

6 İŞTE FOTOĞRAFLAR

İŞTE FOTOĞRAFLAR Taş, bu eserlerin Türk milleti, Türk tarihi ve Anadolu Selçuklu sultanları adına çok değerli bilgi sunduğu için kendisini de gururlandırdığını söyledi.
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Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
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