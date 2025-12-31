ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  Servetlerine servet kattılar: Küresel milyarderlerden tarihi rekor

Dünyanın en zengin 500 kişisi 2024–2025 döneminde servetlerini toplam 2,2 trilyon dolar artırarak tarihi bir rekora imza attı.


Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 kişisi 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönemde servet artışında tarihi bir seviyeye ulaştı. Söz konusu iki yıllık süreçte, bu gruptaki milyarderlerin toplam serveti 2,2 trilyon dolar arttı.    

Artışta hisse senedi piyasaları, kripto varlıklar ve değerli metallerdeki yükseliş etkili oldu. Grubun toplam serveti ise 11,9 trilyon dolara ulaştı.

Toplam kazancın yaklaşık dörtte biri sekiz isimden

Bloomberg’in haberine göre, kaydedilen yüksek kazançlar, özellikle 2024 sonunda ABD’de yapılan seçimlerin ardından belirgin şekilde hızlandı. Yapay zeka, büyümenin itici gücü oldu.

Toplam kazancın yaklaşık dörtte biri sekiz isimden geldi. Bu isimler arasında Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page ve Larry Ellison yer alıyor. 2024 yılında ise bu sekiz ismin toplam kazançtaki payı yüzde 43 olarak açıklanmıştı.

Yılın öne çıkan isimleri arasında Tesla CEO’su Elon Musk ile Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison yer aldı. Oracle hisselerinde görülen güçlü yükseliş, Ellison’ın eylül ayında kısa süreliğine de olsa “dünyanın en zengin kişisi” konumuna yükselmesini sağladı.

Elon Musk’ın serveti ise 623 milyar dolara ulaştı. 

Bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin servetlerini artıran grupta yer aldı. Trump ailesinin toplam net serveti 2025 yılı itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaştı. 

İşte 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde ilk 10’da yer alan isimler şöyle...

1 1- Elon Musk

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde zirvede 623 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın CEO'su Elon Musk yer aldı.

2 2- Larry Page

Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page, endeksin ikinci sırasında yer alan isim oldu. Page'in toplam serveti 270 milyar dolar.

3 3- Jeff Bezos

E-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un toplam serveti 255 milyar dolar olarak açıklandı.

4 4- Sergey Brin

Google'ın kurucularından Sergey Brin Endeksin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Brin'in toplam serveti 251 milyar dolar.

5 5- Larry Ellison

Teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison 250 milyar doları bulan servetiyle beşinci sırada yer aldı.

6 6- Mark Zuckerberg'

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in servetinin toplam tutarı 235 milyar dolar.

7 7- Bernard Arnault

Endeksin yedinci sırasında Fransız lüks eşya devi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault yer aldı. Arnault'un toplam serveti 206 milyar dolar.

8 8- Steve Ballmer

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer endekste sekizinci sırada kendine yer buldu. Ballmer'ın toplam serveti 170 milyar dolar.

9 9- Jensen Huang

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang dokuzuncu sırada bulunuyor. Huang'ın toplam serveti 155 milyar dolar olarak açıklandı.

10 10- Warren Buffet

Endeksin 10. sırasında dünyanın en ünlü yatırımcılarından Warren Buffett bulunuyor. Buffett'ın toplam serveti 152 milyar dolar.

 
