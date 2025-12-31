Servetlerine servet kattılar: Küresel milyarderlerden tarihi rekor

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 kişisi 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönemde servet artışında tarihi bir seviyeye ulaştı. Söz konusu iki yıllık süreçte, bu gruptaki milyarderlerin toplam serveti 2,2 trilyon dolar arttı.

Artışta hisse senedi piyasaları, kripto varlıklar ve değerli metallerdeki yükseliş etkili oldu. Grubun toplam serveti ise 11,9 trilyon dolara ulaştı.

Bloomberg’in haberine göre, kaydedilen yüksek kazançlar, özellikle 2024 sonunda ABD’de yapılan seçimlerin ardından belirgin şekilde hızlandı. Yapay zeka, büyümenin itici gücü oldu.

Toplam kazancın yaklaşık dörtte biri sekiz isimden geldi. Bu isimler arasında Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page ve Larry Ellison yer alıyor. 2024 yılında ise bu sekiz ismin toplam kazançtaki payı yüzde 43 olarak açıklanmıştı.

Yılın öne çıkan isimleri arasında Tesla CEO’su Elon Musk ile Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison yer aldı. Oracle hisselerinde görülen güçlü yükseliş, Ellison’ın eylül ayında kısa süreliğine de olsa “dünyanın en zengin kişisi” konumuna yükselmesini sağladı.

Elon Musk’ın serveti ise 623 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin servetlerini artıran grupta yer aldı. Trump ailesinin toplam net serveti 2025 yılı itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaştı.

İşte 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde ilk 10’da yer alan isimler şöyle...