Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında bulunan 78 yaşındaki İlber Ortaylı’nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği bildirildi.

"Sağlık durumuyla ilgili açıklamalar sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından ailesi adına yapılan açıklamada da, avukatı ya da yakını olduğu iddia edilerek asılsız açıklamalarda bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

"Babamın avukatı/yakını olduğunu iddia ederek asılsız açıklamalarda bulunanlara itibar etmemenizi, İlber Hoca'nın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı sadece kendisinin onaylı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığımızı ve yapacağımızı belirtmek isteriz. Okurlarının, sevenlerinin verdiği destek ve gösterdikleri duyarlılık bu zor zamanda bize güç veriyor, destekleriniz için minnettarız."

Ne olmuştu?

11 Mart 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Prof. Dr. İlbet Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirilmiş ve durumunun stabil olduğu kaydedilmişti.

Geçtiğimiz aylarda böbreklerinden kaynaklanan bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren İlber Ortaylı, operasyondan birkaç gün sonra aniden fenalaşınca acil olarak ikinci kez ameliyata alınmıştı.