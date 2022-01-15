SGK’den yapılan açıklamaya göre kurum doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşılmasını sağlamak için yeni çalışma başlattı.

Bu kapsamda, SGK’nin sosyal medya hesaplarından video olarak yayımlanacak yeni programın isminin belirlenmesi için anket düzenlendi.

Ankete katılan vatandaşlar, “SGK’ya Sorun”, “Bir Soru, Bir Cevap”, “Sosyal Güvenlik Saati”, “Bir Bilene Soralım” isimlerinden birini seçecek.

En çok oyu alan isimle başlayacak program, her cumartesi günü SGK’nin YouTube sayfası ile diğer sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

Sosyal güvenlikle ilgili her şeyi doğru kaynağından öğrenin! Yeni programımızın ismini siz belirleyin. — SGK (@sgksosyalmedya) January 15, 2022

Vatandaşa mikrofon tutulacak