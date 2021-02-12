Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı

, sigorta sektörünün 2020 büyümesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti.” açıklamasını yaptı.

TSB açıklamasına göre, Benli sigorta sektörünün 2020 yılı karnesini değerlendirdi.

Birliğin, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2020 yılında sigorta ve özel emeklilik sektörünün örnek uygulamalara imza atmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Benli, yaşanan gelişmelerin sigorta farkındalığının artmasına önemli katkı sağlarken sektörün aldığı hızlı aksiyonların da yıl sonu sonuçlarına da yansıdığını kaydetti.

Deprem, sel ve dolu felaketleri gibi doğal afetlerin yanı sıra salgınla birlikte yaşandığı 2020 yılının herkes için zor bir yıl olduğunu belirten Benli şu ifadeleri kullandı:

“Sigorta sektörü, vatandaşların risklerini teminat altına alarak yarına güvenle bakmalarını sağlıyor. 2020 yılında, sigortalı olmanın ne kadar önemli olduğunu, salgın gibi hiç beklemediğimiz risklerin bir anda tüm dünyayı nasıl da büyük ölçüde etkileyebileceğini gördük.

Salgının ilk gününden itibaren devletimize ve milletimize destek vermek üzere pek çok adım atarak, sigortalılarımızın yanında olmak için var gücümüzle çalıştık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçtik.

Birliğimizin yayımladığı tavsiye kararlarıyla poliçelere ek süre sağladık; ödeme kolaylıkları getirdik. Yaşanan depremler ile yazın meydana gelen sel ve dolu felaketlerinde hızla hareket ederek hasar tespit çalışmalarını ve ödemelerini başlattık. 24 Ocak’ta Elazığ, Malatya ile 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan depremlere ilişkin olarak 717 milyon TL, salgına ilişkin olarak ise 425 milyon TL’si hayat, 137 milyon TL’si sağlık branşlarında olmak üzere toplam 1 Milyar 279 milyon TL tazminat üstlendik; alınan aksiyonlar ve tavsiye kararları ile prim tarafında sağlanan desteğin toplamı ise 400 milyon TL oldu. Nihayetinde, sektör olarak tüm bu felaketlerde vatandaşlarımıza 1 milyar 679 milyon TL destek sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Sigortaya ilginin artması sevindirici

Benli, sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını belirterek, “Sigorta sektörü olarak önceliğimiz sigortalıların memnuniyetini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak olurken, vatandaşlarımızın sigortaya teveccühünün arttığını görmek ise bizleri çok sevindirdi. Bunun sonucunda sektörümüzün prim üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artış göstererek toplamda 82,6 milyar TL’ye yükseldi.” bilgilerini verdi.

Toplam içerisinde hayat dışı sigortacılığın prim üretiminin yüzde 17,7 artışla 68,1 milyar TL, hayat sigortacılığının prim üretiminin ise yüzde 27 artışla 14,4 milyar TL olduğunu aktaran Benli, şunları kaydetti:

“Başarı hikayesi yazmaya devam eden özel emeklilik tarafında da, emeklilik yatırım fonlarının büyümesi hız kesmeden sürdü. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 31 Ocak 2021 tarihli verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12,6 milyonu aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü yaklaşık 170 milyar TL’ye ulaştı.

Bununla da kalmadı; vatandaşlarımız nezdinde sigorta farkındalığının artması yatırımcıların da ilgisini sektörümüz üzerine çekti. Sektörümüz şirketlerinin verdikleri güven sayesinde, BIST Sigortacılık Endeksi 2020 yılında yüzde 72’lik bir performans ile BIST endeksleri arasında en iyi performansı gösteren endeksler arasında yer aldı.”

“Sigortanın önemini anlatmaya devam edeceğiz”

Benli, sektörün, şirketlerinden, acentelere, eksperlerinden, brokerlerine kadar tüm paydaşlarıyla özverili ve dayanışma odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti.

İyi günde ve kötü günde, uzun süreli bir paydaş olarak sigortayı vatandaşımıza daha görünür kıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da hem ülkemize hem vatandaşlarımıza katkı sağlamak için aynı şevkle çalışmaya ve sigortanın önemini anlatmaya devam edeceğiz.”